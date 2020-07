Mes, Crippa (M5S): Strumento ormai superato da pacchetto risorse

di dab/abf

Roma, 22 lug. (LaPresse) - "Lo strumento Mes, ancor di più oggi, è superato dal pacchetto di strumenti appena approvati", soprattutto in funzione dell'aumento degli aiuti "di circa 36 miliardi che si avvicinano alla cifra del Meccanismo europeo di stabilità". Così il capogruppo del M5S, Davide Crippa, intervenendo in aula dopo l'informativa del premier, Giuseppe Conte, alla Camera sugli esiti del negoziato europeo sul piano Next Generation Eu.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata