Mes, Crimi: Non è strumento utile allo scopo

Milano, 24 apr. (LaPresse) - "Sia chiaro noi non attiviamo il Mes, il Mes per noi non è uno strumento adeguato. In qualsiasi condizione ci troveremo non lo attiveremo perché non è uno strumento utile allo scopo". Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, ai microfoni di Radio Anch'io su Rai Radio1.

