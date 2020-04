Mes, Corrao: Sbagliamo a silenziare opposizioni se dice cose giuste

di dab

Roma, 22 apr. (LaPresse) - "Sbagliamo se vogliamo silenziare le opposizioni, come faceva il Pd nella scorsa legislatura con noi. Alcune cose che dicono sono giuste, altre sono baggianate, ma bisogna ascoltarle". Lo dice l'eurodeputato M5S, Ignazio Corrao, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, parlando del dibattito politico sulle misure Ue per affrontare la crisi economica dovuta al coronavirus, in particolare il Mes.

