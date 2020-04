Mes, Conte: Se mai servirà si passerà sempre dal Parlamento

di dab/ntl/acp

Roma, 26 apr. (LaPresse) - "A breve tornerò a informare il Parlamento sulle decisioni assunte in sede europea, poi valuteremo se il Parlamento si esprimerà con una risoluzione o con un giudizio sull'operato del governo in generale". Lo dice il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei cronisti. Citando chi ha un "retropensiero sul Mes", il capo del governo poi aggiunge: "Se mai ci sarà un passaggio, si passerà sempre dal Parlamento".

