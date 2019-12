Mes, Conte: "Preoccupato? Confronto è sale democrazia"

(LaPresse) "Non sono preoccupato del confronto, del dialogo col Parlamento, è il sale della democrazia. Ci confronteremo sulla base di argomentazioni. Nel dibattito pubblico, abbiamo visto, ci sono tante notizie fuorvianti, non corrispondenti al vero ma questo nel Parlamento non c'è, il dibattito avrà una caratura tecnica, oltre che politica". Così il premier Giuseppe Conte, parlando a margine del Med Dialogues a Roma.