Mes, Conte: Per difesa interessi nazionali non mi distraggo mai...

di abf

Roma, 4 dic. (LaPresse) - "Margini per invio su Mes? Abbiamo parlato di molte cose con i partner europei: non entro nel dettaglio, ma posso assicurare che quando si devono difendere gli nazionali non mi distraggo mai...". Così il premier Giuseppe Conte, parlando alla conferenza stampa dopo il vertice Nato a Londra.

