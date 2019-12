Mes, Conte: Oggi non firmo nulla, vogliamo ancora migliorarlo

di abf

Roma, 12 dic. (LaPresse) - "Non siamo qui per firmare nulla, come da risoluzione ieri c'è piena sintonia tra governo e Parlamento, vogliamo ancora migliorarlo su alcuni aspetti non secondari". Così Giuseppe Conte, arrivando a Bruxelles per il Consiglio europeo. "Dobbiamo lavorare ad esempio sulle note di azione collettiva e ci lavoreremo. Procederemo con una revisione complessiva e prima di farlo il Parlamento sarà coinvolto e informato", ha aggiunto il premier.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata