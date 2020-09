Mes, Conte: Né sì né no, valuteremo al momento giusto

di mad/dab

Modena, 8 set. (LaPresse) - “Sul Mes il mio è un atteggiamento molto laico, elaboriamo i progetti, vediamo cosa serve alla sanità e agli altri settori, poi come un buon padre di famiglia valuteremo il da farsi. In questo momento io e il ministro Gualtieri non ci sentiamo di dire ne' sì ne' no. Quando sarà il momento interpelleremo ovviamente anche il Parlamento”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, alla Festa dell'Unita' di Modena.

