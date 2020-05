Mes, Conte: A decidere su attivazione sarà il Parlamento

di lcl

Milano, 9 mag. (LaPresse) - "Sulla nuova linea di credito collegata al Mes, come ho più volte ripetuto, manteniamo un atteggiamento molto prudente. Lo strumento è stato pensato per shock asimmetrici ed è inserito in un quadro di regole che riflette questa sua origine. L'Eurogruppo ha chiarito che il regime di sorveglianza normalmente associato alle linee di credito del Mes non dovrà essere applicato nel caso della pandemic support line. Resta il fatto che in ogni caso a decidere se all'Italia convenga attivare o meno tale linea sarà il Parlamento italiano". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un'intervista a Euractiv Italia. "Il pacchetto comprensivo di Bei, Sure e Mes è un passo importante verso una condivisione dei costi della pandemia tra Paesi Ue e per una strategia di rilancio comune. Tuttavia, è ancora insufficiente", ha aggiunto Conte.

