Mes, Borghi: Polemiche su Italiaexit per camuffare accordo

di ddn/dab

Roma, 5 dic. (LaPresse) - "Per la millesima volta ricordo la posizione ufficiale della Lega sull'Euro. Tutto il resto sono sciocchezze e patetici tentativi di confondere gli Italiani per camuffare il fatto che sia stato dato l'ennesimo via libera contro il mandato del parlamento al Mes". Così Claudio Borghi, presidente leghista della commissione Bilancio della Camera, su Twitter dopo le parole del ministro Gualtieri.

