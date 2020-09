Mes, Bonomi: Non possiamo attendere stimolo Recovery, governo scelga

Roma, 29 set. (LaPresse) - “Auspico che il governo faccia la scelta del Mes e non lo subisca come un problema di cassa. Sappiamo che il processo del Recovery fund sarà lungo, sappiamo che necessitiamo di una serie di interventi sulla sanità: è nell'interesse del Paese prenderli”. Così il presidente Confindustria Carlo Bonomi parlando con i giornalisti dopo l'assemblea pubblica. “Può essere uno stimolo agli investimenti pubblici- aggiunge - non possiamo attendere stimoli con i fondi del Recovery: la legge di Bilancio deve guardare a questa cosa”.

