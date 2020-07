Mes, Bonino a Conte: Ambiguità indebolisce Italia, M5S cambierà idea

di npf/ect

Roma, 15 lug. (LaPresse) - "Ho presentato una risoluzione sul Mes che non è estraneo al pacchetto di cui stiamo parlando. La posizione dell'Italia sul Next generation Eu sarà indebolita e non rafforzata dell'ambiguità della risoluzione di maggioranza. Io penso che il M5S cambierà idea anche sul Mes, così come è passato rapidamente dall'alleanza con Farage alle citazioni commosse di Spinelli. Ma se si deciderà tra tre mesi ne pagheremo i costi. Oggi c'è bisogno di liquidità". Lo dice la senatrice di +Europa intervenendo in Senato dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata