Mes, Berlusconi: Superate resistenze sovraniste paesi Nord Europa

di mrc

Torino, 9 mag. (LaPresse) - "E' molto importante che il Mes sia stato approvato esattamente come lo avevamo chiesto noi, superando le resistenze di origine sovranista di alcuni paesi del Nord Europa: un Mes senza condizioni, da restituire in un tempo molto lungo, con un tasso di interesse vicino allo zero, nessuna trojka, nessun controllo se non sull'impiego, direttamente o indirettamente, in ambito sanitario". Lo dichiara il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata