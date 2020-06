Mes, Berlusconi: Salvini parla come 5 Stelle che non lo vogliono

di ect

Milano, 9 giu. (LaPresse) - "Non ho mai detto che Salvini parla come i 5 Stelle, ed è quello che invece succede. Anche loro non vogliono il Mes". Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi a Cartabianca su Rai3.

