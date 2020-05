Mes, Berlusconi: Accordo è ottima notizia per Italia

di mrc

Torino, 9 mag. (LaPresse) - "L'accordo raggiunto in seno all'Eurogruppo sul Mes senza condizioni è un'ottima notizia per l'Italia. L'Europa questa volta dimostra di esserci e di essere pronta a dare una mano concreta ai paesi in difficoltà". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "Avevamo lavorato per questo, in seno al Ppe e con i leader europei, perché siamo convinti che soltanto un forte, decisivo intervento dell'Unione Europea può darci gli strumenti per uscire da questa drammatica crisi. Il Mes è uno di questi strumenti e si aggiunge a quelli già varati, il fondo Sure, gli interventi della Bei e il Recovery Fund diventato Recovery Initiative che sarà da definire nelle prossime settimane e che dovrà comprendere una quota importante di contributi a fondo perduto. Oltre naturalmente alla Bce con la sua fondamentale funzione di garanzia", aggiunge.

