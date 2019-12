Mes, Agea: Bene stop Gualtieri a trattato, ora risoluzione maggioranza

di dab/scp

Roma, 5 dic. (LaPresse) - "Il ministro Gualtieri ha tenuto fede all'accordo, non ha dato luce verde al Mes. Ora risoluzione di maggioranza in Parlamento, noi non firmiamo finché non conosceremo le altre riforme nel dettaglio. Ci vorranno mesi per capire se il pacchetto va a favore dell'Italia”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario agli Affari europei, Laura Agea.

