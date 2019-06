Mercatone Uno, Mise: Accordo per amministrazione straordinaria, via a Cigs

di dab/abf

Milano, 19 giu. (LaPresse) - Sono stati siglati oggi al Mise due accordi tra le parti per il rientro del Gruppo Mercatone Uno in procedura di amministrazione straordinaria e per lo sblocco della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori fino al 31 dicembre 2019, a seguito del fallimento della società acquisitrice Shernon. Al tavolo, presieduto dal vice capo di Gabinetto, Giorgio Sorial, e dal sottosegretario, Davide Crippa, hanno preso parte i rappresentanti del ministero del Lavoro, i nuovi commissari straordinari, le Regioni Umbria, Lombardia, Toscana, Piemonte, Lazio, Puglia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Trento e le sigle sindacali. È quanto si legge in una nota del ministero dello Sviluppo economico. "Sono soddisfatto del lavoro svolto ai tavoli tenutosi al Mise per individuare, in sinergia tra le parti, strumenti e soluzioni per fronteggiare una grave crisi occupazionale che coinvolge sia i lavoratori che i fornitori del Gruppo Mercatone uno - ha dichiarato Sorial -. L'obiettivo adesso è quello di individuare un percorso concreto e condiviso, che possa favorire in tempi brevi un programma di reindustrializzazione e garantire così un futuro ai lavoratori".(Segue)

