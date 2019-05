Meloni: Una maggioranza c'è anche senza Forza Italia

di acp/abf

Roma, 27 mag. (LaPresse) - "Sul ruolo di Forza Italia una cosa è chiara: Una maggioranza c'è anche senza di loro". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in conferenza stampa. E relativamente agli scenari del prossimo parlamento Ue: "Mi piacerebbe che Forza Italia chiarisse in queste ore se è disposta a mettere voti di parlamentari eletti nel centrodestra in un accordo con il Pse che è il Pd in Europa".

