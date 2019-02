Meloni: Ottimisti su costruzione movimento centrodestra con Lega

di dab

Milano, 2 feb. (LaPresse) - "Noi lavoriamo per cambiare l'Europa, intanto con il gruppo al quale siamo iscritti al Parlamento europeo, che è il gruppo dei conservatori, il gruppo di Visegrad per intenderci. Di quel modello che sa stare in Europa a testa alta difendendo i propri confini, la propria identità e le proprie imprese. In Italia speriamo in un risultato importante per Fratelli d'Italia. È quello che stiamo costruendo e siamo davvero molto ottimisti nella costruzione di questo grande movimento nel campo del centrodestra, il secondo grande movimento nel campo del centrodestra, che possa allearsi con la Lega e ridare all'Italia un governo capace di difendere l'interesse nazionale italiano". Lo dice il presidente di FdI, Giorgia Meloni, a margine di una manifestazione del suo partito a Milano.

