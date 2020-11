Meloni: Non votiamo ulteriore scostamento di bilancio a scatola chiusa

di scp

Torino, 11 nov. (LaPresse) - "Siamo disponibili a votare ulteriore debito per i nostri figli se qualcuno ci spiega come vengono spesi i soldi". Così la leader di Fdi Giorgia Meloni a 'Start' su Sky Tg24. "Ci devono dire esattamente quanti soldi vanno su quale provvedimento, perchè noi a scatola chiusa non votiamo niente", ha aggiunto a proposito di un possibile ulteriore scostamento di bilancio.

