Meloni: Endorsement Prodi? Sentito Berlusconi, era divertito

di dab

Roma, 9 lug. (LaPresse) - "Ho sentito oggi Berlusconi ed era molto divertito da questo endorsement di Prodi, ma per il Cavaliere e Forza Italia parlano i fatti". Lo dice la presidente di FdI, Giorgia Meloni, al Tg2 Post. "Poi, per carità, quando si muove Prodi vuol dire che qualcosa bolle in pentola...", aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata