Meloni, Cacciari sul Nove: "Si candidi a sindaco di Roma"

Il filosofo nella puntata di 'Accordi & Disaccordi': "Non ha i numeri per essere leader nazionale"

(LaPresse) - “Meloni figura leader del centrodestra? Al momento i numeri non ce li ha, quindi lei stessa non porrebbe la sua candidatura. E deve ancora fare una certa fatica per far dimenticare ampi settori dell’elettorato della sua storia”. Così il filosofo Massimo Cacciari durante la puntata del 25 settembre di 'Accordi & Disaccordi', il talk politico condotto sul Nove da Andrea Scanzi e Luca Sommi, tutti i venerdì alle 22.45. “Dovrebbe fare una vittoria simbolica, che poteva essere la Puglia.. le Marche non lo sono di sicuro... Ecco, se dovessi consigliare la Meloni, ammesso che voglia fare davvero la leader del centrodestra, mi candiderei sindaco di Roma, prenderei Roma e allora quella sarebbe una vittoria simbolica”, la conclusione dell’ex sindaco di Venezia. Live streaming e puntate complete su Dplay.com (http://it.dplay.com/)