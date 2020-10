Meloni al presidio di FdI vicino al Parlamento: "Violenti che devastano città sono funzionali al regime"

(LaPresse) Presidio permanente di Fratelli d'Italia vicino al Parlamento, in piazza Capranica, "in difesa dei lavoratori abbandonati dal governo". Lo ha comunicato la leader Giorgia Meloni, oggi al presidio. "Ci sono i violenti che devastano le città e sono funzionali al regime e ci sono milioni di persone per bene che stanno solamente chiedendo aiuto" ha spiegato Meloni, dopo aver commentato il dl Ristori. "Se non si interviene sui costi fissi delle imprese tutto quello che si può fare è assolutamente secondario" ha detto. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE