Mef: Testi su rimborsi risparmiatori da ieri a Presidenza Consiglio

di ntl

Roma, 3 apr. (LaPresse) - I testi per rendere operativo il Fondo di indennizzo dei risparmiatori (Fir) sono da ieri sera alla Presidenza del Consiglio per approvazione nell'ambito del decreto sulle misure di rilancio della crescita economica, che sarà oggetto della riunione del Consiglio dei ministri in programma domani. E' quanto fanno sapere fonti del Mef.

