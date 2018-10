Mef, Guzzetti: Indignato da giudizi su dirigenti, servitori Stato

di ntl/npf

Roma, 31 ott. (LaPresse) - "Colgo l'occasione, come ho fatto negli scorsi anni, per esprimere un sincero apprezzamento per i dirigenti del MEF con i quali abbiamo rapporti continuativi in ragione delle loro funzioni di vigilanza sulle Fondazioni; mi riferisco al dottor Alessandro Rivera, nominato di recente Direttore Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e al professor Roberto Garofoli. Mi sono indignato quando ho letto infondati giudizi su queste stimate persone, competenti e capaci, servitori dello Stato, nel senso più alto di questa affermazione, che sono ripagati del loro impegno con inaccettabili insinuazioni". Così il presidente Acri Giuseppe Guzzetti alla 94sima giornata del Risparmio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata