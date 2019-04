Mef, Di Maio: Tria stia tranquillo e continui a fare il ministro

di dab

Milano, 2 apr. (LaPresse) - "Come forza di governo il M5S ha chiesto al ministro dell'Economia di rimuovere la sua collaboratrice dal Cda Stm, e lo ha fatto, oltretutto sembra che le sue deleghe sino state anche indebolito. Poi, non giudico chi sta nello staff del ministro". Lo afferma il vicepremier, Luigi Di Maio, a 'diMartedì', su La7. "Credo che Giovanni Tria debba stare tranquillo, non sereno, perché non si dice...", aggiunge utilizzando l'ironia. "Credo che debba continuare a fare il ministro, poi come capo politico del M5S ho tutto diritto di dire al ministero di sbrigarsi a firmare il decreto per i truffati delle banche", sottolinea.

