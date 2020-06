Medioriente, M5S: Israele rinunci ad annessione, mina pace e stabilità

Roma, 25 giu. (LaPresse) - "L'esecuzione del piano israeliano di annessione dei territori occupati in Cisgiordania, che come ha ribadito ieri il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres costituirebbe una grave violazione del diritto internazionale, minerebbe non solo la pace e la stabilità della regione ma anche, come ricordato dall'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue Josep Borrell, i buoni rapporti che Israele intrattiene con l'Unione europea e i suoi Stati membri, compresa l'Italia, che continua a sostenere la soluzione dei due Stati per due popoli. Il Movimento 5 Stelle auspica che il governo di Israele, a difesa della sicurezza cui i suoi cittadini hanno pieno diritto, rinunci ai suoi propositi annessionistici. Il M5S, da sempre convinto che in Medio Oriente non possa esserci pace senza giustizia, ribadisce inoltre l'urgenza del riconoscimento internazionale dello Stato di Palestina a tutela del rispetto del diritto internazionale". Lo dichiarano in una nota congiunta i senatori del Movimento 5 Stelle della Commissione Esteri di Palazzo Madama al termine dell'audizione dell'Ambasciatrice di Palestina Abeer Odeh, sentita nell'ambito dell'affare assegnato sulle priorità dell'Italia nel quadro dei nuovi equilibri geopolitici nel Medio Oriente allargato.

