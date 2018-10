Maurizio Martina: videoforum a LaPresse con il segretario del Pd

Videoforum con il segretario del Pd, Maurizio Martina domani (mercoledì 10 ottobre) alle 12 nella redazione romana di LaPresse. Il nuovo format che comincia con questa intervista, prende il nome di "PoliticaPresse". Di volta in volta, i leader dei principali partiti italiani passeranno in redazione per essere intervistati dal direttore di LaPresse, Vittorio Oreggia e dai giornalisti dell'agenzia. A porre le domande al segretario del Pd, insieme al direttore, saranno Elisabetta Graziani e Antonella Scutiero.

L'intervista sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di LaPresse e il video verrà poi trasmesso sul sito. Nelle prossime settimane, "PoliticaPresse" replicherà con altri esponenti politici di maggioranza e opposizione.

