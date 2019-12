Mattia Santori, ideatore del movimento delle Sardine, ospite di PoliticaPresse. Dalle ore 12.00 in diretta

32 anni, bolognese, laureato in Economia, ricercatore per una società energetica, Mattia Santori è diventato personaggio del panorama 'politico' italiano da meno di 1 mese ma la sua notorietà è in ascesa esponenziale insieme al movimento che insieme ad alcuni amici ha dato forma, nome e sostanza: quello delle Sardine. Al motto 'meno pancia e più testa in politica' le Sardine da un mese a questa parte, quasi ogni giorno, riempiono le piazze d'Italia con moto spontaneo, parole d'ordine e punti di incontro diffusi via social.

Mattia Santori ci aiuterà a comprendere meglio il movimento a cui ha dato vita, le prospettive, la strategia e gli obiettivi di una spinta politica dal basso che ha come principale bersaglio il sovranismo e le destre ma che pone interrogativi di autocritica anche alle sinistre.

Appuntamento con il forum PoliticaPresse, ospite Mattia Santori che lunedì 2 dicembre dalle ore 12.00 in diretta su sito e Facebook risponderà alle domande di Vittorio Oreggia e Nicola Assetta

