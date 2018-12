Salvini replica alla Confindustria: "Sono stati zitti per anni, ci lascino lavorare"

"Siamo qui da sei mesi, ascolterò tutti, ma lasciateci lavorare. C'è qualcuno che è stato zitto per anni quando gli artigiani e gli imprenditori venivano massacrati. Ci lasciassero lavorare e l'Italia sarà meglio di come l'hanno trovata". Così il ministro dall'interno Matteo Salvini arrivando alla Basilica di San Giovanni a Roma dove si celebra la messa di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco. Chiara la risposta al presidente della Confindustria Vincenzo Boccia che alla manifestazione per la firma del manifesto "Sì Tav" a Torino, ha attaccato il governo e la legge di bilancio. Boccia ha affermato che gli industriali sono contro la manovra e ha consigliato a Conte di dimettersi se i due vicepremier non accettano di ridurre di 2 miliardi a testa le risorse da dedicare a pensioni e reddito di cittadinanza.

'Il 2 per cento sono numeri su cui si esercitano giornalisti e commissari Ue. Noi badiamo alla sostanza e a trovare le risorse. Sarà una Manovra seria, non dipende dallo zero virgola ma dai contenuti. Ci sono investimenti che non ci sono mai stati". Così il ministro dall'interno Matteo Salvini arrivando alla Basilica di San Giovanni a Roma dove si celebra la messa di Santa Barbara patrona dei vigili del fuoco.

