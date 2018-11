Finita la storia tra Salvini e Isoardi. Lei: "Tra noi c'è stato amore vero"

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi si sono lasciati. Ad annunciarlo è la stessa conduttrice, con un post sul suo profilo Instagram, citando Gio Evan: "Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora".

La relazione tra l'ex modella e il leader della Lega era iniziata nel 2015 e continuata per tre anni tra alti, bassi e polemiche (dal post di lei su come si comporta una compagna allo scatto che la vedeva intenta a stirare una camicia).

Non si conoscono i motivi dietro la rottura della coppia che da poco aveva iniziato a convivere. Nessun rancore da parte di Elisa Isoardi: "Con immenso rispetto - ha scritto su Instagram - dell'amore vero che c'è stato. Grazie Matteo".

Matteo Salvini non risponde pubblicamente e sui social continua ad aggiornare i folllower sul suo lavoro. "Volo in Ghana - ha scritto il vicepremier a inizio giornata condividendo uno scatto dei tetti di Roma - per firmare un accordo col governo per controllare l'immigrazione e garantire un futuro di studio e lavoro a quei ragazzi, ma nel loro Paese".

Vinceranno le nubi o vincerà il sereno???

Buona settimana da #Roma amici, volo in Ghana per firmare un accordo col governo per controllare l’immigrazione e garantire un futuro di studio e lavoro a quei ragazzi, ma nel loro Paese.

Vi voglio bene!!! pic.twitter.com/98hYgFNy6P — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 5 novembre 2018

