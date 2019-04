Matteo Richetti investito in centro a Roma: il senatore Pd in ospedale

Matteo Richetti, senatore del Pd, è stato trasportato in ambulanza all'Umberto I di Roma dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada a piedi, questa mattina in centro. Le condizioni del parlamentare, riferiscono fonti dem, non sono gravi, ma ci potrebbe essere una sospetta frattura del femore. Richetti è attualmente in osservazione presso il Policlinico Umberto I, ma ai medici ha detto di sentirsi bene. In ospedale a trovarlo è andato Maurizio Martina.

