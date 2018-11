Mattarella: Tutela minoranze e libertà stampa valori nostra Repubblica

di npf

Roma, 19 nov. (LaPresse) - "La nostra Costituzione all'articolo 6 prevede la tutela delle minoranza, all'articolo 21 la libertà di stampa. Sono due valori che hanno un legame tra di loro. Questo rapporto tra tutela delle minoranze e libertà di stampa è un rapporto importante per la Repubblica. La tutela delle minoranze è una ricchezza per la Repubblica. Questa esigenza di tutelare le minoranza e insieme la libertà di stampa richiede il sostegno dello Stato perché possa essere efficiente". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo a Merano alla Cerimonia in occasione dei 130 anni dalla fondazione della società Athesia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata