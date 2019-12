Mattarella: Tra Chiesa cattolica e Stato forti convergenze e sintonie

di scp

Milano, 17 dic. (LaPresse) - "Le Sue visite pastorali in Italia hanno rinsaldato la particolare vicinanza al nostro Paese e la speciale valenza dei rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato italiano, caratterizzati - come ricordato a più riprese nel corso dell'anno che ha segnato il 90esimo anniversario della firma dei Patti lateranensi - da forti convergenze e sintonie". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Papa Francesco per il suo 83esimo compleanno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata