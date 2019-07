Mattarella: "Tensioni nella maggioranza. Il Quirinale non fa scelte politiche"

"Si è conclusa una lunghissima campagna elettorale e ha prodotto divergenze, contrapposizioni e forti tensioni fra le forze politiche e dentro la maggioranza. Altri appuntamenti elettorali si prospettano. Va costantemente tenuto presente che le istituzioni della nostra Repubblica hanno bisogno di un clima di fattiva collaborazione, per decisioni sollecite e tempestive, per un buon andamento della vita nazionale". Nella tradizionale cerimonia del Ventaglio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella manda un messaggio chiaro al governo. E sottolinea: "Il Quirinale non compie scelte politiche, quelle competono e vengono contemplate dalle formazioni politiche presenti in Parlamento, nel rispetto della costituzione".

Sull'Unione Europea, Mattarella precisa: "Appare evidente l'esigenza e l'importanza capitale di non essere isolati. Non c'è futuro al di fuori dell'Unione europea. Davanti alla sfide numerose e di carattere globale i singoli paesi si dividono tra piccoli e quelli che non hanno compreso di essere piccoli anch'essi". E suio conti pubblici: "E' stata una scelta saggia mantenere con le istituzioni europee un atteggiamento costruttivo e dialogante.Gli intendimenti manifestati hanno incontrato la fiducia dei mercati con lo spread sceso notevolmente e le borse in buona saluta. Bisogna mantenersi dentro questo percorso virtuoso per rassicurare i risparmiatori e investitori".

