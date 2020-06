Mattarella su Recovery Plan: "Risposte urgenti"

Giuseppe Conte al Colle in vista del Consiglio europeo di domani. Il presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale il premier, ma anche i ministri dell'Economia Gualtieri, degli Esteri Di Maio, il titolare agli Affari Europei Amendola e il sottosegretario Fraccaro. Il capo dello Stato ha espresso la sua soddisfazione per i passi fatti dal governo nel negoziato in corso a Bruxelles sugli aiuti post Covid ai Paesi, sottolineando come "le posizioni iniziali dell'Italia ora siano "patrimonio comune dell'Europa". Durante il confronto è anche emersa la necessità di dare risposte concrete e in tempi rapidi all'impiego dei fondi europei per la ripresa economica dopo l'emergenza sanitaria.