Mattarella: "La solitudine fa crescere la paura. Le istituzioni rimuovano le barriere"

"La solitudine fa crescere la paura, logora i legami civili, fa diminuire la partecipazione. Da solo l'individuo è più debole, si realizza solo nella comunità. Rimuovere gli ostacoli e le barrire che creano disuguaglianze sta innanzitutto alle istituzioni ma anche ai cittadini", queste le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando a Rimini alla Riunione mondiale della Comunità di Giovanni XXIII. "Nella società non ci possono essere scarti, ma soltanto cittadini".

"La Costituzione - ha spiegato Mattarella - ci sollecita a ravvivare la comunità e a rendere effettiva la pari dignità sociale, perché questo è il presupposto irrinunciabile della convivenza". È necessario "combattere senza tregua la tratta degli esseri umani e la riduzione in schiavitù, piaga che purtroppo non è ancora completamente debellata e che misuriamo, quotidianamente, nelle nostre città, sulle nostre strade. Nessuno può voltare la testa dall'altra parte. Nessuno può mettere a tacere la propria coscienza di fronte a questo mercato infame e men che meno può farlo lo Stato. Tutti in qualunque modo ne siamo coinvolti. L'azione di contrasto va svolta nel nostro Paese e anche sul piano internazionale, con politiche di cooperazione".

"Si può avere più fiducia nel mondo - ha assicurato il presidente della Repubblica - se terremo unita la nostra comunità, se renderemo onore alla parola uguaglianza iscritta nella nostra Costituzione, se allargheremo gli spazi di libertà, se metteremo al bando la violenza fisica e quella verbale".

