Mattarella: Sicurezza lavoratori è priorità sociale

di ect

Milano, 13 ott. (LaPresse) - "La sicurezza di chi lavora è una priorità sociale ed è uno dei fattori più rilevanti per la qualità della nostra convivenza. Non possiamo accettare passivamente le tragedie che continuiamo ad avere di fronte. Le istituzioni e la comunità nel suo insieme devono saper reagire con determinazione e responsabilità". E' il messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al presidente dell'Anmil - Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, Zoello Forni, in occasione della 69esima edizione della Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro.

