Mattarella: Rischi per nostra economia, servono equilibri dinamici

di abf/npf

Roma, 8 nov. (LaPresse) - “Siamo alle prese con un rallentamento della congiuntura, che riflette incertezze internazionali e comporta rischi per il nostro sistema economico e produttivo. E' necessario prestare un'elevata attenzione a quanto accade e alle dinamiche che ne possono scaturire. Vanno garantiti equilibri che rafforzino le capacità delle nostre imprese e tutelino il risparmio degli italiani, riducano le aree di povertà e consentano di ammodernare le infrastrutture in modo che il Paese non perda terreno”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante il suo intervento alla cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere all'Ordine ‘Al merito del lavoro'. “Parliamo di equilibri dinamici, che vanno continuamente verificati guardando ciò che accade fuori da noi nell'Europa, che resta vitale per il nostro futuro, nei mercati interdipendenti che sono esposti a brusche variazioni in conseguenza di fattori di instabilità”, ha aggiunto

