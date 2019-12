Mattarella: Rimuovere ostacoli, accesso al sapere sia più agevole

di dab/ddn

Roma, 31 dic. (LaPresse) - "Il mosaico che compone la società italiana ha tante tessere preziose. Penso - tra le altre -al mondo delle nostre università, ai centri di ricerca, alle prestigiose istituzioni della cultura. Ho conosciuto e apprezzato in tante occasioni l'attività che si svolge in questa costellazione di luoghi del pensiero, dell'innovazione, della scienza. Si tratta di un patrimonio inestimabile di idee e di energie per costruire il futuro. E' essenziale che sia disponibile per tutti. Che sia conosciuto, raccontato, condiviso. Che siano rimossi gli ostacoli e reso più agevole il rapporto tra istituzioni culturali e società e l'accesso al sapere. In questo un ruolo fondamentale è assegnato ai media e in particolare al nostro servizio pubblico". Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno.

