Mattarella ricorda caduti della Gdf: Simbolo di dedizione al servizio

di ect

Milano, 21 giu. (LaPresse) - "Nel commosso ricordo di quanti sono caduti nell'adempimento del dovere e rivolgendo un deferente omaggio alla Bandiera del Corpo, simbolo di dedizione al servizio, giungano alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza, in servizio e in congedo, insieme alle loro famiglie, i sentimenti di apprezzamento del Paese, con gli auguri più fervidi. Viva la Guardia di Finanza, Viva la Repubblica". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Comandante Generale della Guardia di finanza, Giuseppe Zafarana, in occasione del 246° anniversario della fondazione del Corpo.

