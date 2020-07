Mattarella riceve il "Ventaglio" dalla stampa parlamentare

Si è svolta questa mattina, al Palazzo del Quirinale, la tradizionale cerimonia di consegna del 'Ventaglio' al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da parte del Presidente dell'Associazione Stampa Parlamentare, Marco Di Fonzo, alla presenza dei componenti del Consiglio direttivo, degli aderenti dell'Associazione e di personalità del mondo del giornalismo. Dopo l'intervento del Presidente Di Fonzo, il Presidente Mattarella ha pronunciato un discorso in cui ha toccato vari temi tra cui la pandemia, la libertà di stampa e le misure per la ripresa economica. Successivamente gli è stato consegnato il Ventaglio realizzato da Giulia Carioti. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE