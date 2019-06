Mattarella presiede il Csm: "Da oggi si volta pagina. Riforme necessarie"

"Oggi si volta pagina nella vita del Csm. La prima di un percorso di cui non ci si può nascondere difficoltà e fatica di impegno". Sergio Matarella presiede questa mattina, a Palazzo dei Marescialli, la seduta plenaria del Consiglio superiore della Magistratura che deve affrontare la complessa e gravissima vicenda di traffici e corruzione che, ormai, va sotto il nome di "caos delle Procure". E la seduta si apre con la nomina dei due nuovi consiglieri Giuseppe Marra e Ilaria Pepe che sostituiscono i dimissionari Gianluigi Morlini e Corrado Cartoni coinvolti nella scabrosa questione.

Mattarella ha mostrato subito tutta la sua preoccupazione: "Quanto avvenuto ha prodotto conseguenze gravemente negative per il prestigio e per l'autorevolezza non soltanto di questo Consiglio ma anche dell'intero Ordine giudiziario". Poi, però, ha voluto notare le reazioni positive: "La reazione del Consiglio ha rappresentato il primo passo per il recupero dell'autorevolezza e della credibilità che occorre saper restituire alla magistratura italiana dimostrando la capacità di reagire con fermezza contro ogni forma di degenerazione ".

La riforma - E il presidente della Repubblica ha anche affrontato il tema degli inevitabili cambiamenti delle regole e della struttura del Csm e dell'Anm: "Le modifiche normative sono opportune e necessarie". "Ad altre istituzioni compete discutere ed elaborare eventuali riforme che attengono la composizione e la formazione del Csm - aggiunge Mattarella- Il Csm peraltro, può provvedere all'adeguamento delle proprie norme interne, di organizzazione e di funzionamento, per assicurare con maggiore e piena efficacia ritmi ordinati e rispetto delle scadenze, regole puntuali e trasparenza delle proprie deliberazioni". Poi ha precisato: "Il presidente della Repubblica potrà seguire, e seguirà con attenzione, questi percorsi ma la costituzione non gli attribuisce il compito di formulare proposte e avanzare ipotesi".

La vicenda - Prima il Capo dello Stato era entrato nel merito della questione parlando anche di "un coacervo di manovre nascoste" nate percondizionare eventi e nomine". E aveva spiegato: "La convinzione di poter manovrare il Csm, di indebita partecipazione di esponenti di un diverso potere dello Stato, si manifesta in totale contrapposizione con i doveri basilari dell'Ordine giudiziario e con quello che i cittadini si aspettano dalla magistratura".

I meriti della magistratura - Della magistratura italiana ha detto Mattarella "i cittadini ricordano i grandi meriti e i pesanti sacrifici anche attraverso l'esempio di tanti suoi appartenenti e hanno il diritto di pretendere che quei meriti e quei sacrifici non siano offuscati. A questo riguardo non va dimenticato che è stata un'azione della Magistratura a portare allo scoperto le vicende che hanno così gravemente sconcertato la pubblica opinione e scosso l'Ordine Giudiziario",

:

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata