Mattarella: Presidente deve far rispettare Costituzione

di fbg/abf

Pisa, 18 ott. (LaPresse) - "Il Presidente della Repubblica pro-tempore è portatore dell'indirizzo di attuazione e di rispetto della Costituzione" ed è "un punto di incontro, di supplenza, gestore non già di una politica di governo, che non gli compete, bensì degli indirizzi fondamentali della Costituzione e rispetto ai quali i programmi di governo sono una espressione". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, questa mattina a Pontedera (Pisa), dove partecipa alle celebrazioni in memoria di Giovanni Gronchi, in occasione dei quarant'anni dalla morte del politico pontederese, che ricoprì la massima carica dello Stato dal 1955 al 1962.

