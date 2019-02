Mattarella: Preoccupazione per eccessi verbali in Ue

di ddn/ntl

Roma, 14 feb. (LaPresse) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha risposto con una lettera al presidente sloveno Borut Pahor: "Condivido le Sue preoccupazioni riguardo al clima che si registra talvolta oggi in Europa. Constato, infatti, anch'io un inasprimento dei toni, una minore considerazione per le opinioni altrui, eccessi verbali che non dovrebbero aver posto nella nostra comune casa europea". La missiva di Mattarella, diffusa dalla presidenza slovena, arriva in risposta a quella inviatagli da Pahor in cui esprimeva preoccupazione per alcune "inaccettabili dichiarazioni di alti rappresentanti della Repubblica Italiana in occasione della Giornata del ricordo", ovvero Matteo Salvini e Antonio Tajani, che "sembrano suggerire che le Foibe furono una pulizia etnica".

