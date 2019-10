Mattarella: Per sicurezza sul lavoro sconfiggere opportunismi

di ect

Milano, 13 ott. (LaPresse) - "Sono stati compiuti importanti passi in avanti nella legislazione, nella coscienza comune, nell'organizzazione stessa del lavoro. Ma tanto resta da fare per colmare lacune, per contrastare inerzie e illegalità, per sconfiggere opportunismi. Punto di partenza è un'azione continua, rigorosa, di prevenzione. L'applicazione e il rispetto delle norme va accompagnata a una concreta attività di vigilanza, cui devono essere assicurate le forze e le risorse necessarie, e che può essere utilmente sostenuta da strumentazioni moderne e da banche dati". E' il messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al presidente dell'Anmil - Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, Zoello Forni, in occasione della 69esima edizione della Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata