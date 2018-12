Mattarella: Paese in cui si mina coesione sociale è impaurito e fragile

di npf

Roma, 5 dic. (LaPresse) - "Si celebra oggi nel mondo e in Italia la 33^ Giornata Internazionale del Volontariato. Quest'anno le Nazioni Unite richiamano l'attenzione sulle capacità del volontariato di costruire comunità resilienti: realtà collettive che sanno orientare, in ragione dei legami sociali tra le persone che le compongono, in modo positivo, sfide e cambiamenti. Il volontariato viene quindi omaggiato come forza di trasformazione delle comunità.

Un Paese dove si spezzano i fili che uniscono le persone minando la coesione sociale è un Paese impaurito e fragile". E' quanto dichiara il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato.

