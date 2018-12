Mattarella sulla libertà di stampa: "Il pluralismo dell'informazione va difeso e sostenuto"

"La nostra Costituzione non si limita a stabilire principi e valori, ma chiede allo Stato di farsi parte attiva per il loro raggiungimento. Questo vale, naturalmente, anche per la libertà di opinione e di espressione. Il pluralismo informativo è un valore fondamentale per ogni democrazia, che va difeso e concretamente attuato e sostenuto". Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, torna a difendere la libertà di stampa dopo gli attacchi del M5s e lo fa in occasione del convegno alla Camera per i 100 anni della stampa Parlamentare. "In questo secolo di vita i giornalisti hanno accompagnato le vicende alterne del Parlamento italiano - ha detto Mattarella -, contribuendo a scriverne di fatto la storia attraverso la cronaca quotidiana degli avvenimenti. Con la nascita della Repubblica, la stampa parlamentare ha costituito un importante e necessario completamento della vita democratica, non soltanto nella preziosa opera di pubblicizzazione dei lavori delle Camere ma anche costituendo un presidio di libertà, di critica e di controllo, in perfetta linea con lo spirito e i valori della nostra Costituzione".

Dopo Mattarella ha parlato anche il presidente emerito Giorgio Napolitano, oggi senatore a vita: "Oggi difendere la libertà di opinione e di espressione significa tenere conto contemporaneamente del rispetto della privacy e della dignità delle persone - queste le parole di Napolitano -, che sono fondamenta della nostra democrazia, e questo richiama al senso di responsabilità e del limite dei giornalisti. Solo in questo quadro è possibile tutelare indipendenza, libertà e pluralismo dell'informazione anche con appositi stanziamenti di fronte a ricorrenti tentazioni di occupazione di compressione degli spazi di libertà"

Un plauso ai Vigili del Fuoco. Martedì è anche il giorno di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco e per l'occasione Mattarella ha inviato un messaggio al capo del Dipartimento, Bruno Frattasi: "Nella difesa delle vite umane come nella salvaguardia delle attività economiche e produttive, nei compiti di prevenzione come nei servizi di salvataggio e soccorso tecnico - ha scritto il presidente della Repubblica -, i vigili del fuoco esprimono l'eccellenza dell'affidabilità e della competenza". "Anche nelle circostanze più drammatiche e amare, come in occasione del recente crollo del ponte Morandi a Genova - ha concluso -, la comunità nazionale vi ha sempre testimoniato affetto, stima e riconoscenza: apprezza la prontezza e la professionalità dei vostri interventi, ma anche la generosità e l'umanità costantemente dimostrate verso le famiglie colpite e le persone in difficoltà, nonché l'aiuto solidale a chi ha perso la casa o i beni".

