Mattarella: "Italia sana e con energie positive nonostante zone ombra"

"Fingere di non vedere non è neutrale, ma aiuta illegalità", afferma il capo dello Stato al Premio Giorgio Ambrosoli, nel 40esimo anniversario dell'omicidio dell'avvocato. "Esempio di virtù civiche"

La legalità e l'etica pubblica al centro dell'intervento del capo dello Stato Sergio Mattarella, a Milano, alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti del Premio Giorgio Ambrosoli, edizione speciale in occasione della 40ma ricorrenza dell'omicidio dell'Avvocato Commissario liquidatore della Banca Privata Italiana. "Il nostro Paese è sano e pieno di energie e presenze positive malgrado le zone d'ombra e le lacune che si riscontrano", ha detto Mattarella. "Fingere di non vedere non è un comportamento neutrale, ma al contrario costituisce un concreto aiuto all'illegalità e a chi la coltiva. Assicurare il rispetto della legalità è certamente compito dello Stato e delle sue istituzioni. Ma il contributo che proviene dalla diffusione della cultura della responsabilità e della legalità è decisivo", ha sottlineato il presidente della Repubblica. "Giorgio Ambrosoli è stato un esempio di virtù civiche, un eroe. Alla base del suo comportamento c'era la coscienza della propria dignità e del ruolo professionale. Questi aspetti hanno alimentato il suo coraggio, malgrado le intimidazioni", ha affermato ancora Mattarella.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata