Mattarella: Italia collabora per promuovere pace in ogni parte del mondo

di dab

Roma, 14 dic. (LaPresse) - "L'Italia collabora attivamente per promuovere la pace dove non c'è in ogni parte del mondo, anche nei Paesi più lontnai. Con la sua azione politica, con la sua azione diplomatica, con le missioni dei suoi militari in luoghi molto lontnai, come Timor Est, o meno lontani, come il Libano". Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da Assisi, dove ha ricevuto la Lampada della pace dai frati del Sacro Convento.

